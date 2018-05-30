تترباك: 46% من المصريين تحولوا لاستهلاك اللبن المعبأ بدلا من السائب

كتبت- منال المصري:

قالت شركة تترباك، المتخصصة في تغليف وتعبئة الألبان، إن 46% من المستهلكين في مصر، تحولوا لاستهلاك الألبان المعبأة، بدلا من اللبن السائب، مقارنة بـ 23.4% في 2010.

وأضافت الشركة في بيان، إن هذه الزيادة في استهلاك الألبان المعبأة نتيجة الحملات التي تعمل على زيادة الوعي حول الفوائد الغذائية للألبان المعبأة الآمنة وتوضيح مخاطر استهلاك الألبان السائبة.

وبحسب البيان فإن الشركة أطلقت حملة ترويجية عن طريق ﺟولات في ﻋدة ﻣﺣﺎﻓظﺎت بدﻟﺗﺎ وﺻﻌﯾد ﻣﺻر ﻟرﻓﻊ اﻟوﻋﻲ بأهمية اﺳﺗﮭﻼك منتجات الألبان اﻵﻣنة المعبأة.

وتشارك تتراباك اليوم في الاحتفال باليوم العالمي الثامن عشر للألبان حيث تقوم الشركة بتنفيذ حملات تعمل على زيادة الوعي حول الفوائد الغذائية للألبان.

ويقام الاحتفال باليوم العالمي للألبان كل عام في الأول من يونيو في مبادرة أطلقتها منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة FAO منذ عام 2001.