موسى مصطفى موسى: لم نحسم آليات الانضمام لـ"ائتلاف الوفد"

كتب- محمد نصار:

قال المهندس موسى مصطفى موسى، المرشح الرئاسي السابق، ورئيس حزب الغد الحالي، إن انضمام حزبه إلى ائتلاف حزب الوفد للمعارضة الوطنية، مرهون بتحركات الحزب خلال الفترة المقبلة.

وأضاف موسى، لمصراوي، اليوم الأربعاء، أن آليات الانضمام للائتلاف لم تُحسم بعد، رغم أن الفكر متقارب بين الوفد والغد، وهو النهج الليبرالي، مشيرًا إلى أن حزب الوفد عليه أن يحسم أمره بشكل موحد من ائتلاف دعم مصر تحت قبة البرلمان، حتى تتضح الرؤية للجميع.

وتابع موسى مصطفى موسى: "ليس هدفنا من هذا الائتلاف التواصل فقط مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، ولكننا نسعى إلى تعزيز إقامة جبهة حزبية وطنية معارضة".