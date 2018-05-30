جامعة الفيوم تفتح باب الترشح لعمداء كليات دارالعلوم والتربية لطفولة

كتبت- داليا شبل:

أعلن الدكتور خالد حمزة، رئيس جامعة الفيوم، أن اللجنة الخاصة بالإشراف على ترشيح عمداء الكليات بجامعة الفيوم، قررت فتح باب التقدم لشغل وظيفة عميد كلية بكليتي دار العلوم، والتربية للطفولة المبكرة، بداية من صباح اليوم وحتى 13 يونيو المقبل.

وأوضح حمزة، في بيان له اليوم الأربعاء، سيجري استلام طلبات التقدم بمكتب الأستاذ الدكتور أشرف عبدالحفيظ، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورئيس اللجنة من الساعة العاشرة صباحًا حتى الثالثة عصرًا.

وعن شروط التقدم، قال رئيس جامعة الفيوم، يشترط على المتقدمين أن يكونوا من الأساتذة العاملين بالجامعة، وأن يكون أستاذًا عاملاً بالكلية حال الترشيح، بالإضافة إلى ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو ما يماثلها من جرائم في القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وعدم سبق شغل المتقدم لوظيفة من ذات الدرجة لمدتين، وألا يكون المرشح متولياً أي منصب حزبي وقت الترشح وطيلة مدة توليه المنصب.

وتابع، يقدم المرشح المستندات المطلوبة وهي: طلب التقدم باسم الدكتور أشرف عبد الحفيظ، نائب رئيس الجامعة ورئيس اللجنة، وبيان حالة رسمي معتمد ومختوم من الكلية المختصة، وعدد (6) نسخ مفهرسة من السيرة الذاتية للمرشح وما يؤيدها من مستندات، وعدد (6) نسخ مفهرسة من خطة العمل الخاصة بالمرشح مبينًا بها أوجه القصور وطرق الإصلاح ومقترحات التنمية والتطوير، واسطوانة مدمجة بخطة التطوير والسيرة الذاتية، بالإضافة إلى الالتزام بتقديم كل ما تطلبه منه اللجنة من مستندات.

ويشار إلى أن من المقرر فحص طلبات التقدم وإعلان القائمة الأولية للمتقدمين خلال الفترة من الثلاثاء19 -21 يونيو، على أن يتم فتح باب تلقى الطعون خلال الفترة 24- 26 يونيو، وتعلن القائمة النهائية الأحد 1 يوليو.