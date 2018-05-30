"العصار": 3 مليارات دولار لإنتاج ألواح شمسية بطاقة 5 آلاف ميجاوات

كتب- محمد غايات:

قال اللواء محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، إنه عرض على مجلس الوزراء خلال اجتماعه برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس المجلس، اليوم الأربعاء، تطورات المشروع الخاص بإنتاج ألواح الخلايا الشمسية المستخدمة في توليد الطاقة الكهربائية، مشيرا إلى أن المشروع سينفذ في أسوان وينتج ألواح الخلايا الشمسية بطاقة 5 آلاف ميجاوات في السنة، وبتكلفة حوالي 2-3 مليارات دولار.

وأوضح وزير الدولة للإنتاج الحربي، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن المشروع سينفذ بالتعاون مع شركة صينية هي الأكبر في العالم لإنتاج الألواح وسيبدأ الانتاج من خلال هذا المشروع في عام 2019، وسيصل للطاقة القصوى له بحلول 2022، ويستهدف التصدير للدول العربية والإفريقية، وسيكون الأول في المنطقة.

وأضاف العصار، أنه من المستهدف إقامة صناعة كبيرة في مصر لإنتاج الخلايا الشمسية بدءًا من الرمال وصولا إلى إنتاج الخلايا.

وتابع وزير الدولة للإنتاج الحربي، أنه من المقرر البدأ في العمل بهذا المشروع خلال هذا العام بعد اعتماد دراسة الجدوى وتسليمها للشركة الصينية، وسيجري الاتفاق على كل الخطوات، من خلال الشراكة بين الوزارة والشركة الصينية.

وأضاف العصار، أنه سيلتقي الأسبوع المقبل، مع محافظ أسوان ووزير قطاع الأعمال؛ لبحث المشروع، مشيرا الى تشكيل لجنة من قبل مجلس الوزراء للتفاوض حول المشروع تضم وزراء ، الدفاع والكهرباء والاستثمار والإنتاج الحربي.​