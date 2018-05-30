الأرصاد: الصيف المقبل أكثر حرارة من السابق - فيديو

كتب- أحمد الصعيدي:

قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد طقسًا لطيفًا على أغلب أنحاء الجمهورية، وسيظل مستمرًا حتى بداية الأسبوع المقبل، مشيرًا إلى أن فرص سقوط الأمطار قليلة على السواحل الشمالية.

وأضاف "عبدالعال"، خلال لقاء خاص له بفضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن هناك شبورة مائية شمال البلاد، موضحًا أن درجات الحرارة سترتفع قليلًا على محافظات جنوب مصر.

ولفت "عبدالعال"، إلى أن من سمات فصل الربيع الذي نشهده الاختلاف في درجات الحرارة نهارًا وليلاً، متابعًا "الفارق بين درجة الحرارة الصغرى عن العظمى قد يصل إلى النصف".

ونوه رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن فصل الصيف سيبدأ فعليًا يوم 21 يونيو، مشيرًا إلى أن إدارة التنبؤات الصيفية أكدت أن فصل الصيف سيكون أكثر حرارة عن الصيف الماضي.