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الحكومة توافق على قرض بـ60 مليون دينار كويتي لتطوير منظومة الكهرباء

02:03 م الأربعاء 30 مايو 2018
الحكومة توافق على قرض بـ60 مليون دينار كويتي لتطوير منظومة الكهرباء

الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء

كتب- محمد غايات:

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة المهندس شريف إسماعيل وافق على قرض من الصندوق العربي للمساهمة في تطوير منظومة الكهرباء.

وأضاف الوزير في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، اليوم، أن القرض بقيمة 60 مليون دينار كويتي، بفائدة 2.5%، بفترة سماح 4 سنوات يسدد على 26 سنة لإنشاء 3 محطات بجهد 500 كيلو وات.

ولفت إلى أن الحكومة تعمل على جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، مشيرا إلى أن الوزارة لديها خطة بقيمة 25 مليار جنيه لتطوير شبكات الكهرباء.

محمد شاكر وزارة الكهرباء مجلس الوزراء شريف إسماعيل

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