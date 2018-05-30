رئيس الوزراء ينعي مديحة يسري: أداؤها اتسم بالسهولة والإتقان

كتب- محمد غايات:

نعى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بعميق الحزن الفنانة الكبيرة مديحة يسري، التي وافتها المنية، متقدمًا بخالص التعازي لمحبيها بسائر الأقطار وأسرة الفن المصري العريق، راجيًا الله أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم ذويها الصبر والسلوان.

وأعرب رئيس الوزراء، في بيان، اليوم الأربعاء، عن تقديره للمسيرة الفنية الحافلة للفنانة الراحلة، التي قدمت خلالها رصيدًا ثريًا من الأعمال الفنية، وجسدت العديد من الأدوار بأداء يتسم بالسهولة والصدق والإتقان، مثمنًا دور الرعيل الأول في الفن المصري، الذي تنتمي إليه الفنانة الراحلة، والذي ساهم في التطور الكبير للسينما والتليفزيون، اللذين يشكلان أحد أهم محددات القوة الناعمة لمصر.