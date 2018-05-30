برلماني يطالب الحكومة بإجراءات حماية اجتماعية لمواجهة ارتفاع أسعار الوقود

كتب- محمد نصار:

قال النائب عمرو الجوهري، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن الحكومة لابد أن تتوسع في برامج الحماية الاجتماعية خلال الفترة المقبلة، معبرا عن رفضه لتوجهات رفع أسعار المواد البترولية.

وأضاف الجوهري، لمصراوي، اليوم الأربعاء، أنه لابد من التوسع في مخصصات الفرد المادية ببطاقات التموين، ورفع الرواتب والمعاشات، مع اختلاف العلاوات سواء دورية أو استثنائية.

وتابع: "نحن لا نعلم حتى الآن بطبيعة الأسواق حال تحريك آخر في أسعار المحروقات، وفي الغالب نسب زيادة المحروقات سيجري مضاعفتها في النقل، سواء بالنسبة للأفراد أو البضائع وحركة التجارة".

وحذر عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان من ارتفاع التضخم بنسب لا يمكن معرفتها في الوقت الحالي، مطالبا بالتوسع في زيادة مخصصات برنامج تكافل وكرامة.

كما طالب الجوهري، بإصدار استثناءات من الزيادات في أسعار الوقود بالنسبة لسيارات النقل والأجرة، لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن البسيط.

وأنهى عضو مجلس النواب حديثه قائلا: "إذا جرى اتخاذ هذه الإجراءات من جانب الحكومة، فلن تكون كافية أيضا لمساندة الفقراء في ظل الأوضاع الحالية".