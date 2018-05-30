"عمليات الثانوية الأزهرية": امتحان الفقه لطلاب الأدبي مر بهدوء.. ولا شكاوى

كتب - محمود مصطفى:

أعلنت غرفة عمليات الشهادة الثانوية الأزهرية، عدم تلقي أي شكاوى حول امتحان الفقه لطلاب القسم الأدبي بالشهادة الثانوية أو وجود أي صعوبة في الأسئلة.

وأوضحت غرفة عمليات الشهادة الثانوية الأزهرية، أن امتحان الفقه لطلاب الأدبي مر بسلام، ولم ترد أي شكاوى من غرف العمليات الفرعية بالمحافظات، البالغ عددها 31.

كان الشيخ صالح عباس رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، تفقد صباح اليوم الأربعاء، لجان امتحانات الفقه بمعهدي القاهرة الثانوي وفتيات العباسية، للاطمئنان على العملية الامتحانية.

وقرر عباس استبعاد رئيس لجنة معهد القاهرة الثانوي، بسبب الإهمال.

ومن المقرر، أن يؤدي طلاب القسم الأدبي بالثانوية الأزهرية، ظهر اليوم الأربعاء، امتحان مادة المنطق الحديث.