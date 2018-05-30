656 ألف طالب بامتحانات الثانوية العامة.. 60 بالسجون و63 بمستشفيات الأورام

كتبت-ياسمين محمد:

أعلن الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحان الثانوية العامة، انتهاء وزارة التربية والتعليم، من جميع استعداداتها لعقد الامتحانات للعام الدراسي الحالي 2017/ 2018.

وأضاف حجازي، في بيان، اليوم الأربعاء، أن الوزارة تسعى نحو إرساء مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، والتأكيد على الشفافية في استعراض البيانات الإحصائية الموضحة لخريطة العمل.

واستعرض حجازي بعض البيانات الإحصائية الخاصة بامتحانات هذا العام كالتالي:

- عدد طلاب الشعبة الأدبية: 266898 طالبًا.

- عدد طلاب شعبة الرياضيات: 114716 طالبًا.

- عدد طلاب شعبة العلوم: 264697 طالبًا.

- إجمالي الطلاب المتقدمين لأداء امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة 656343 بخلاف طلاب المدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية).

- عدد لجان مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM: 9 لجان، بإجمالي عدد طلاب 824 طالبًا.

- عدد الطلاب المكفوفين201 طالبًا.

- عدد طلاب الدمج 788 طالبًا.

- عدد طلاب المستشفيات كالتالي:

- مستشفى (57357) بها 58 طالبًا وطالبة.

- مستشفى أورام طنطا بها 3 طلاب.

- معهد الأورام به طالبان.

- عدد طلاب السجون 60 طالبًا.

- عدد قطاعات لجان الإدارة على مستوى الجمهورية 4 قطاعات.

- عدد لجان النظام والمراقبة على مستوى الجمهورية 11 لجنة.

- عدد لجان الإدارة بكل قطاع على مستوى الجمهورية 4 لجان.

ثانيًا: عدد لجان سير الامتحان بكل قطاع على مستوى الجمهورية كالتالي:

- عدد لجان السير بقطاع القاهرة: 695.

- عدد لجان السير بقطاع الإسكندرية: 372.

- عدد لجان السير بقطاع المنصورة: 372.

- عدد لجان السير بقطاع أسيوط: 338.

- إجمالي عدد اللجان 1777 لجنة سير.

- عدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية 22 لجنة.

- عدد مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية 76 مركزًا.

ثالثًا: أعداد المشاركين في لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية:

- 1777 رئيس لجنة.

- 1777 مراقب أول.

- 11473 مراقب.

- 92526 ملاحظ.

- 1700 عضو قانوني.

- 7653 معاون.

- 55612 مقدر درجات.

- 8394 عضو أمن.

بإجمالي 180912 عضوًا.

رابعًا: عدد الاستراحات المجهزة للمعلمين المشاركين في أعمال الامتحانات:

قطاع القاهرة 213، قطاع الإسكندرية 157، قطاع المنصورة 202، وقطاع أسيوط 324، بإجمالي 896 استراحة.

خامسًا: الثانوية العامة بمحافظة شمال سيناء:

عدد اللجان الامتحانية 11 لجنة، مركز توزيع أسئلة، وعدد الطلاب 3420 مقسمين كالتالي: 1867 شعبة العلوم، 502 شعبة الرياضيات، و1051 الشعبة الأدبية.

وتنطلق امتحانات الثانوية العامة الأحد المقبل الموافق 3 يونيو المقبل، وتستمر حتى 1 يوليو.