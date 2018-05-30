وزير الأوقاف: ممنوع تحصيل رسوم على حفظ الأحذية بالمساجد

كتب - محمود مصطفى:

قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، منع تحصيل أي رسوم على حفظ الأحذية بجميع مساجد الجمهورية، باعتبارها خدمة مجانية تقدم لوجه الله تعالى.

ونص قرار وزير الأوقاف، الذي حصل مصراوي على نسخة منه، على أن تقدم خدمة حفظ أحذية المصلين بالمساجد بالمجان لجميع المترددين، لأنها تقدم احتسابًا لوجه الله تعالى.

ونص قرار وزير الأوقاف، على إحالة أي شخص للتحقيق بديوان عام الوزارة، يطلب أو يقبل مقابلاً لحفظ الأحذية من العاملين فى المسجد، ويكلف إمام المسجد ومفتش المنطقة ومدير الإدارة التابع لها المسجد بمتابعة التنفيذ، ويحال من يثبت تقصيره في ذلك للتحقيق بديوان عام الوزارة.

وقرر وزير الأوقاف، استبعاد المخالف من العمل بالمساجد الكبرى ومساجد النذور إضافة إلى ما يترتب على نتائج التحقيق من جزاءات.

كان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، قرر نقل الشيخين أحمد عوض وعمر عبدالمغيث إمامي مسجد الحسين بالقاهرة، بعد ضبط لجنة من الوزارة صندوق داخل المسجد يجمع التبرعات دون وجه حق، بمدخل رأس الإمام الحسين.

وقالت مصادر بوزارة الأوقاف، إن الدكتور محمد مختار جمعة، أرسل وفدا من الوزارة برئاسة الشيخ حسن غيضان لمتابعة الأمر بمسجد الإمام الحسين بن علي رضي الله عنه، وتبين وجود صندوق لجمع أموال من المترددين نظير حفظ الأحذية الخاصة بهم.

وأضافت المصادر في تصريحات لمصراوي، أنه جرى التحقيق مع القائمين على الصندوق وتبين أنهم عمال بالمسجد وأشخاص من الخارج يجمعون تبرعات دون وجه حق، وقرر وزير الأوقاف على الفور نقل إمامي المسجد.