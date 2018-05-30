رئيس "6 أكتوبر" يكشف موعد تسليم شقق الإسكان الاجتماعي للنقابات

كتب- محمد عبدالناصر:

كشف المهندس عصام بدوي، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، عن موعد تسليم شقق الإسكان الاجتماعي ضمن محور النقابات، بمنطقة الــ800 فدان.

وأضاف بدوي لمصراوي، الأربعاء، أنه خلال الشهرين المقبلين يبدأ تسليم الحاجزين الذين انتهو من إجراءات التعاقد مع البنك الممول للوحدة، ودفعوا مقدم الاستلام، وسيتسلمونها بعد ذلك مباشرةً.

ولفت رئيس جهاز أكتوبر، إلى أن باقي الحاجزين معظمهم في مرحلة الاستعلام الميداني، ومن المقرر تسلم وحداتهم خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن معظم الشركات انتهت من أعمال التشطيبات النهايئة للوحدات.

وأوضح بدوي، أن تسليم وحدات الإسكان الاجتماعي يكون بنظام الأولوية، ويجري الآن تسليم وحدات الحاجزين المحولين من الإعلان السابع، ثم تسليم الحاجزين بالإعلان الثامن، لتُجرى عمليات التسليم بشكل متتابع حتى ننتهي من كل الحاجزين.

وشهدت الفترة الحالية تساؤلات كثيرة من الحاجزين بمحور إسكان النقابات بمدينة 6 أكتوبر عن موعد تسليم الوحدات، خاصة وأنه جرى التعاقد مع البنك.​