طلب إحاطة بشأن إنشاء 3 صالات مغطاة بـ90 مليون دولار

كتب- أحمد علي:

تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، موجه إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وكل من المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة، والدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان، بشأن إصرار وزير الشباب والرياضة على بناء 3 صالات مغطاة في كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر بتكلفة 90 مليون دولار بدون سبب أو مبرر وجيه، على حد قوله.

وقال فؤاد في طلبه: "نحيط علمًا بالاجتماع الذي جرى يوم الاثنين الماضي، الموافق 28 مايو، والذي عقده وزير الشباب والرياضة بحضور كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان، والرئيس التنفيذي لدار الهندسة في مصر، وجرى خلال الاجتماع توقيع عقد اتفاق مع إحدى أكبر شركات المقاولات العالمية لإنشاء 3 صالات مغطاة في كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر، بتكلفة 30 مليون دولار للصالة الواحدة؛ لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة اليد 2021.

وتابع عضو مجلس النواب، أنه تقدم بطلب إحاطة بخصوص توقيع الوزراء المذكورين على قرض استدانة أجنبي بقيمة 1.8 مليار جنيه مصري؛ بحجة تنفيذ ذلك المشروع، الذي لا يوجد له مبرر في ظل توافر جميع الإمكانيات الإنشائية والفنية والبنية التحتية اللازمة لاستضافة تلك البطولة.