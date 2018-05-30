"الإسكان": الانتهاء من القطاع الجنوبي بمحور 30 يونيو - صور

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه جرى الانتهاء من القطاع الجنوبي بطول 47.2 كم، ضمن مشروع محور 30 يونيو، الواصل بين طريق الصالحية وحتى أول طريق (القاهرة / الإسماعيلية الصحراوي)، مشيرًا إلى أن المشروع تعمل في تنفيذه 20 شركة مقاولات (13 في الطرق، 7 في الكباري)، وسيجري تشغيله خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وأوضح الوزير، في بيان، اليوم الأربعاء، أن القطاع الجنوبي يضم عددًا من الأعمال الصناعية (7 أنفاق، و12 كوبري، وهي (كوبري على طريق الصالحية - كوبري مصرف الحسينية سطحي - كوبري ترعة الصالحية سطحي - كوبري على طريق فاقوس/الفردان - كوبري طريق الكسارة / أبوشلبي - كوبري أعلى ترعة الكسارة - كوبري على طريق 36 الحربي - كوبري على سكك حديد الإسماعيلية - كوبري على ترعة الإسماعيلية - كوبري مصرف المحسمة - كوبري على طريق وادي الملاك - كوبري طريق القاهرة / الإسماعيلية الصحراوي)، وعدد من البرابخ.

وأضاف وزير الإسكان: "جاري حاليا الانتهاء من القطاع الشمالي بطول 46.2 كم، ضمن محور 30 يوينو، وتجاوزت نسبة تنفيذ الأعمال الصناعية بالقطاع 80 %، وتضم 8 أنفاق، و4 كبارى، وهى (كوبري مصرف بورسعيد السطحي - كوبري شادر عزام - كوبري مصرف القنطرة علوي - كوبري مصرف القنطرة سطحي)، وعدد من البرابخ.

وقال مدبولي: "محور 30 يونيو طريق حر بطول نحو 95 كم وعرض 80 م، يبدأ من جنوب بورسعيد مارًا بالطريق الدولي الساحلي بورسعيد - دمياط، ويمتد جنوبًا حتى يتقاطع مع طريق القاهرة - الإسماعيلية الصحراوي عند (الكيلو 94)، مضيفًا أنه طريق مزدوج، وكل اتجاه به 5 حارات مرورية (2 للنقل الثقيل – 3 للمركبات) يفصل بينها حاجز خرساني، بالإضافة إلى طريقى خدمة على جانبي المحور، ويشتمل المحور على 16 كوبري.

وحول أهمية مشروع محور 30 يونيو، أوضح الوزير، أنه محور النقل الأساسي الذي يخدم تنفيذ مشروعات تنمية منطقة قناة السويس، وإسراع معدلات التنمية على جانبي محور قناة السويس، وتطوير وربط موانئ مصر (شرق وغرب بورسعيد – دمياط – الإسكندرية – العريش – خليج السويس) ببعضها.

وتابع: يسهم المحور في زيادة الربط بين سيناء والدلتا، وتنفيذ المخططات المستقبلية لروافد المنصورة والمطرية والجمالية وجبل الجلالة والعاصمة الإدارية الجديدة، مما يسهم في إسراع معدلات التنمية، بجانب رفع مقومات المناطق المحيطة على جانبى الطريق ماديًا واقتصاديًا، وخلق فرص تنموية جديدة تسهم في زيادة الدخل القومي المصري، وتوفير فرص العمل، ووضع أماكن أثرية مهمة على خريطة السياحة كمناطق (تل دفنة – كفرى وجزيرة تنيس).​