بدء امتحان الفقه لطلاب الأدبي بالثانوية الأزهرية

كتب - محمود مصطفى:

بدأت امتحانات نهاية العام لطلاب الأدبي بالشهادة الثانوية الأزهرية على مستوى الجمهورية، اليوم الأربعاء، وسط إجراءات أمنية مشددة.

ويؤدي طلاب القسم الأدبي، اليوم، الامتحان في مادتي الفقه والمنطق الحديث.

ومن المقرر، أن يرسل الأزهر الشريف وقطاع المعاهد قوافل لمتابعة الامتحانات بجميع اللجان البالغة 566؛ للتأكد من توفير أجواء هادئة للطلاب، وعدم وجود أي محاولات للغش الجماعي، أو التجمهر أمام اللجان.

وبدأت غرفة العمليات المركزية المشكلة بقطاع المعاهد الأزهرية عملها، لمتابعة الامتحانات أولا بأول مع المناطق بجميع محافظات الجمهورية، لتذليل أي عقبات تواجه العملية الامتحانية.

وأدى طلاب القسم العلمي بالثانوية الأزهرية، أمس، امتحان مادتي الفقه والميكانيكا.