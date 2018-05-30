غادة والى تنعى الفنانة الكبيرة مديحة يسري

القاهرة - (أ ش أ):

نعت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى الفنانة الكبيرة مديحة يسرى التي وافتها المنية مساء أمس عن عمر ناهز 96 عامًا.

وقالت والي، في بيان للوزارة اليوم، إن الفنانة الكبيرة قدمت عددا كبيرا من الأعمال الفنية الراقية التى شكلت روائع السينما المصرية على مدار تاريخها ، وتركت بصمة قوية بمشوارها الفنى وأعمالها الخالدة.

وأضافت أن الدولة تكن كل تقدير واحترام لكل الموهوبين والمبدعين الذين يسعدون المصريين ويرفعون اسم مصر عاليا ، فثروة مصر في قوتها الناعمة.

ومن المقرر أن تشارك غادة والي في صلاة الجنازة من مسجد السيدة نفيسه وفي تقديم واجب العزاء في مسجد الحامدية الشاذلية.

وكانت الوزيرة أجرت زيارة للفنانة الراحلة منذ أيام وأشرفت على ترتيبات نقلها للعلاج بالمجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادى، وكانت تتابع حالتها على مدار الايام الماضية.