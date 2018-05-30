 s

أكثر الكلمات إنتشاراً

أسعار البنزين محمد صلاح الثانوية الأزهرية تركي آل الشيخ مسلسلات رمضان رامز جلال

غادة والى تنعى الفنانة الكبيرة مديحة يسري

09:15 ص الأربعاء 30 مايو 2018
غادة والى تنعى الفنانة الكبيرة مديحة يسري

غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى

القاهرة - (أ ش أ):

نعت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى الفنانة الكبيرة مديحة يسرى التي وافتها المنية مساء أمس عن عمر ناهز 96 عامًا.

وقالت والي، في بيان للوزارة اليوم، إن الفنانة الكبيرة قدمت عددا كبيرا من الأعمال الفنية الراقية التى شكلت روائع السينما المصرية على مدار تاريخها ، وتركت بصمة قوية بمشوارها الفنى وأعمالها الخالدة.

وأضافت أن الدولة تكن كل تقدير واحترام لكل الموهوبين والمبدعين الذين يسعدون المصريين ويرفعون اسم مصر عاليا ، فثروة مصر في قوتها الناعمة.

ومن المقرر أن تشارك غادة والي في صلاة الجنازة من مسجد السيدة نفيسه وفي تقديم واجب العزاء في مسجد الحامدية الشاذلية.

وكانت الوزيرة أجرت زيارة للفنانة الراحلة منذ أيام وأشرفت على ترتيبات نقلها للعلاج بالمجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادى، وكانت تتابع حالتها على مدار الايام الماضية.

هذا المحتوى من

Asha
غادة والى مديحة يسري وزارة التضامن الاجتماعى

الخبر التالى:

بدء امتحان الفقه لطلاب الأدبي بالثانوية الأزهرية
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان