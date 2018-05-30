صحف اليوم تبرز قسم الرئيس أمام البرلمان والعملية الشاملة بسيناء

القاهرة - (أ ش أ):

أبرزت صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم الأربعاء، نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس، وعددًا من قضايا الشأن المحلي، فذكرت صحيفة "الأهرام"، تحت عنوان "الرئيس: تحسن كبير في العلاقات المصرية ــ السودانية" أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعرب عن ثقته بأن الفترة المقبلة سوف تشهد زخما في العلاقات بين مصر والسودان على جميع المستويات، بناء على ما تحقق بين الدولتين في كل المجالات.

وأكد الرئيس، خلال استقباله أمس الدكتور الدرديري محمد أحمد وزير خارجية السودان، اقتناع مصر الراسخ بمحورية وإستراتيجية العلاقات بين البلدين، بالنظر إلى الروابط الأخوية ووحدة المسار والمصير، مرحبا بتفعيل الاتصالات وزيادة التنسيق والتشاور بين الجانبين.

ونقلت الصحيفة عن السفير بسام راضي المتحدث باسم الرئاسة قوله "إن الرئيس السيسي طلب نقل تحياته إلى نظيره السوداني عمر البشير، ورحب بوزير الخارجية السوداني، وبأن تكون مصر وجهته الأولى في الخارج".

وجرى خلال اللقاء التباحث حول سبل تعزيز العلاقات وتفعيل التعاون المشترك في مختلف المجالات، واستعراض مستجدات القضايا والملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف المتحدث أن وزير الخارجية السوداني نقل تحيات الرئيس البشير للرئيس السيسي، مؤكدا أن حرصه على أن تكون مصر هي أول زيارة خارجية له بعد توليه مهام منصبه، يأتي في ضوء اعتزاز السودان بعلاقاته التاريخية مع مصر، وحرصه على تعزيز هذه العلاقات في كل المجالات ومواصلة التنسيق والتشاور، بين الدولتين إزاء مختلف القضايا.

ولفتت الصحيفة إلى أن اللقاء حضره سامح شكري وزير الخارجية، وعباس كامل القائم بأعمال رئيس المخابرات العامة، وسفير السودان بالقاهرة.

وفي تناولها أيضا لنشاط الرئيس السيسي أمس ذكر ت صحيفة "الجمهورية" أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع أمس مع المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

ونقلت الصحيفة عن السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم الرئاسة قوله إن الاجتماع تناول آخر مستجدات خطة التعليم العالي في تطوير منظومة الجامعات وإنشاء جامعات جديدة.

وأوضح الوزير أنه يجرى تنفيذ خطة التوسع في إنشاء الجامعات وإتاحة الفرص في التعليم العالي، مشيرا إلى التزام الوزارة بتطبيق معايير الجودة العالمية في الخدمة التعليمية المقدمة وإنشاء برامج دراسية وتطويرها بشكل دوري طبقا لاحتياجات سوق العمل، فضلا عن وضع أسس ومعايير لتشكيل الهياكل الإدارية واللوائح القانونية واختيار القيادات الجامعية.

وعرض عبد الغفار الموقف التنفيذي لعدد من الجامعات الأهلية مثل جامعة الملك سلمان بشرم الشيخ وجامعة الجلالة والأكاديمية العليا للعلوم وجامعة العلمين للعلوم والتكنولوجيا وجامعة المنصورة الجديدة، واستعرض كذلك الموقف التنفيذي لإنشاء عدد من الجامعات الخاصة من خلال التوأمة مع أفضل الجامعات على مستوى العالم، فضلا عن إنشاء فروع لعدد من الجامعات الأجنبية في مصر وفقا لأعلى المعايير الدولية.

وذكر المتحدث الرسمي أن الاجتماع تطرق كذلك إلى آخر تطورات الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا حيث أوضح الوزير أن الزيادة في أعداد طلاب وخريجي الجامعة تعد بمثابة شهادة نجاح لهذه التجربة المتميزة للتعاون المصري الياباني في العلوم والتكنولوجيا وهو ما ينعكس إيجابيا على منظومة التعليم والعلوم والتكنولوجيا في مصر.

كما استعرض عبد الغفار، خلال الاجتماع، خطة الوزارة للنهوض بالتعليم الفني والمهني ليتواكب مع احتياجات سوق العمل، مشيرا إلى أنه تم البدء في إنشاء 3 جامعات تكنولوجية كمرحلة أولى في القاهرة الجديدة وقويسنا وبني سويف لتبدأ الدراسة بها العام المقبل، وأوضح أن تلك الجامعات ستحقق طفرة نوعية في التعليم العالي الفني بمصر.

واستعرض الوزير أيضا رؤية الوزارة للابتكار وريادة الأعمال، مشيرا إلى أن الوزارة بصدد إنشاء صندوق لرعاية المبتكرين والنوابغ يهدف إلى دعم ورعاية الموهوبين من المبتكرين والنشء واحتضان أفكارهم الريادية والبحثية والعمل على تطويرها، فضلا عن تدشين "بنك الابتكار المصري" ليضم اختراعات وابتكارات الشباب ليتم تقييمها من جانب المتخصصين، كما تطرق إلى القوانين والتشريعات المقرر تقديمها خلال الفترة المقبلة لتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، فضلا عن مستجدات إنشاء وكالة الفضاء المصرية والمدينة الفضائية على أحدث المعايير العالمية في هذا المجال.

وأشار السفير راضي إلى أن الرئيس وجه بضرورة الالتزام بأعلى المعايير التعليمية في إنشاء الجامعات الجديدة وتطبيق أحدث المناهج التعليمية والاستعانة بالخبرات الأجنبية المشهود لها بالكفاءة في هذا المجال، وشدد الرئيس على إجراء اختبارات لطلاب الجامعات لتقييم مستواهم العلمي بما يساهم في تقييم الخدمة التعليمية المقدمة وضمان جودتها، كما وجه الرئيس بالإسراع من الانتهاء من المنشآت التعليمية في المدن الجديدة بحيث تواكب وتيرة الإنشاءات في تلك المدن.

كما ذكرت صحيفة "الجمهورية"، تحت عنوان "البرلمان استعد لاستقبال الرئيس" أن المتحدث الإعلامي لمجلس النواب النائب صلاح حسب الله قال إن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيؤدي اليمين الدستورية لفترة ولايته الثانية أمام مجلس النواب بداية الأسبوع المقبل.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال مؤتمر صحفي عقده حسب الله أمس في مقر مجلس النواب لعرض ما تم إنجازه من قوانين وأعمال للمجلس خلال دور الانعقاد الحالي للمجلس إلى جانب الأجندة التشريعية للمجلس خلال الفترة المقبلة.

وأضاف حسب الله أن المجلس أنهى كافة الإجراءات التنظيمية لاستقبال الرئيس السيسي، لافتاً إلى أن أداء رئيس الجمهورية لليمين الدستورية أمام مجلس النواب يجري وفقاً للمادة 144 من الدستور.

وفي الشأن المحلي أيضا، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن هيئة الرقابة الإدارية برئاسة الوزير محمد عرفان ألقت القبض على كل من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية ومدير مكتبه، وكذلك القبض على كل من مستشار وزير التموين للإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، ومستشار الوزير للاتصال السياسي بمجلس النواب لتقاضيهما رشاوى مالية تجاوزت المليوني جنيه من كبرى شركات توريد السلع الغذائية مقابل إسناد أوامر توريد السلع إليها، وكذا تسهيل صرف مستحقاتها، ويجرى اتخاذ الإجراءات لعرض المتهمين على النيابة.

وعودة إلى صحيفة "الأهرام" ذكرت أن القوات المسلحة أعلنت مقتل 8 تكفيريين خلال تبادل لإطلاق النيران مع القوات أثناء عمليات التمشيط والمداهمة، وتفكيك وتفجير 15 عبوة ناسفة تم زراعتها على محاور التحرك المختلفة لاستهداف القوات بمناطق العمليات، وتدمير 80 وكرا عثر بداخلها على عدد من العبوات الناسفة والذخائر، إضافة إلى ضبط كميات من الأسلحة والذخائر والملابس العسكرية وأجهزة اتصال لاسلكية وجراكن تحتوى على مواد متفجرة بوسط وشمال سيناء، والقبض على 64 من المطلوبين جنائيا والمشتبه بهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وذكرت القيادة العامة للقوات المسلحة، في بيانها الثالث والعشرين الذي أصدرته أمس، بشأن نتائج العملية العسكرية الشاملة «سيناء 2018»، أنه استكمالا لمسيرة الشرف والتضحية خلال شهر رمضان المعظم وفى ذكرى العاشر من رمضان يواصل حماة الوطن استكمال المهام المخططة لتدمير الأوكار والبؤر الإرهابية وتطهير شمال ووسط سيناء وتعزيز قدرات التأمين الشامل على امتداد الحدود البرية والساحلية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية.

وأشار البيان إلى قيام القوات الجوية باستهداف وتدمير عربتين محملتين بكميات من الأسلحة والذخائر بعد توافر معلومات استخباراتية تفيد بمحاولة اختراقها الحدود الاستراتيجية الغربية، والقضاء على 8 تكفيريين خلال تبادل لإطلاق النيران مع القوات أثناء عمليات التمشيط والمداهمة وضبط عدد من الأسلحة والذخائر بوسط وشمال سيناء.

ولفت إلى أن القوات تمكنت من القبض على 64 شخصا من المطلوبين جنائيا والمشتبه بهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وضبط كميات من الذخائر والملابس العسكرية والمبالغ المالية وأجهزة اتصال لاسلكية وجهاز لاب توب وكاميرا تصوير وجراكن تحتوى على مواد متفجرة بوسط سيناء، وضبط وتدمير 20 عربة أنواع و79 دراجة نارية بدون لوحات معدنية.

وتحت عنوان "معادلة شهادة النيل الثانوية الدولية رسمياً بالثانوية الإنجليزية"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن مركز الاعتراف الأكاديمي بالمملكة المتحدة أقر بمعادلة شهادة النيل الثانوية الدولية "CNISE" بالشهادة الثانوية الإنجليزية المعروفة بشهادة "GCE" وجاء ذلك في تقرير تلقاه المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع الذي ترأسه أول أمس لصندوق تطوير التعليم.

وأوضحت الصحيفة أن المركز يعد بمثابة الوكالة الوطنية الرسمية الممثلة لحكومة المملكة المتحدة بالاعتراف بالمؤهلات والمهارات الدولية، ومقارنتها بالشهادات الدولية.

وأفاد التقرير بأن الاعتراف بمعادلة الشهادة الدولية الثانوية لمدارس النيل بالثانوية الإنجليزية جاء بعد دراسة مقارنة أجراها المركز بين الشهادة الدولية لمدارس النيل المطبقة في مصر، وبين الشهادة الثانوية الإنجليزية في الفترة من يونيو ٢٠١٦ وحتى أبريل ٢٠١٨ معتمدة على عدة محاور أهمها المكونات الأساسية لشهادة النيل الثانوية وأهداف الشهادة والتعلم وضمان الجودة.

وذكرت الدراسة أن تصميم شهادة النيل يعكس هدفها في توفير المرونة المطلوبة للطلاب لدراسة مجموعة متنوعة من المواد، وفي ذات الوقت تمكنهم من المعلومات والمهارات المتعددة في المواد الأساسية "اللغة الإنجليزية واللغة العربية والرياضيات"، كما أفادت الدراسة بأن الهدف التعليمي للشهادة يرتكز على توفير تجربة تعليمية شاملة لتشجيع الطلاب على اكتساب المهارات المتعددة بما فيها المهارات الثقافية.

وأقرت الدراسة بمقابلة المستوى الأول والثاني والثالث لشهادة النيل للمواد ذات المستوى الخاص بالشهادة الثانوية الإنجليزية، وأوضحت أن مواد المستويين الثاني والثالث بشهادة النيل بهما محتوى علمي قوي يمكن مقارنتهما بتعمق وعلى نطاق واسع بالمواد المناظرة المقدمة في مواد المستوى المتوسط "GCE AS" والمستوى المتوسط "Alevel" بالشهادة الإنجليزية على التوالي.​