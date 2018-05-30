اليوم.. جامعة عين شمس تحتفل بوضع لوحة فصل كونفشيوس

كتب - محمد قاسم:

تحتفل جامعة عين شمس، برئاسة الدكتور عبد الوهاب عزت، بوضع لوحة فصل كونفشيوس، وذلك في احتفال كبير تقيمه الجامعة اليوم الأربعاء.

يقام الاحتفال في حضور نواب رئيس الجامعة، والمستشار التعليمي لدى سفارة الصين بالقاهرة، وأساتذة وطلاب قسم اللغة الصينية بكلية الألسن في الجامعة.

صرحت بذلك الدكتورة إسراء عبد السيد مدير فصل كونفشيوس ومكتب العلاقات الدولية بالجامعة.

يذكر أن جامعة عين شمس كانت تسلمت لوحة فصل كونفوشيوس في المؤتمر السنوي لمديري كونفوشيوس بإفريقيا والذي عقد مؤخرًا في مدينة "مابوتو" عاصمة موزبيق، في حضور لي جان شو رئيس البرلمان الصيني، ورئيسة البرلمان الموزمبيقي، وخبراء من 34 دولة إفريقية وممثلين من 110 جامعة صينية.​