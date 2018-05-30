بهاء أبو شقة: بدء تلقي طلبات ترشح الأحزاب للجنة التنسيقية السبت المقبل

كتبت - هند الشامي:

أعلن المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، أن اللجنة الثلاثية المعنية بحزب الوفد ستبدأ في تلقي طلبات ترشح الأحزاب للجنة التنسيقية المكلفة بإعداد الوثيقة الوطنية للأحزاب، بداية من السبت المقبل، ولمدة ثلاث ساعات يوميًا، على أن يعقبها اجتماع للأحزاب الثلاثاء المقبل لإعلان التشكيل النهائي للجنة وبدء العمل مباشرة.

وقال أبو شقة إن تشكيل اللجنة سيكون من خلال 21 حزبًا، مقسمة إلى 10 أحزاب ممثلة في البرلمان، و10 أخرى من خارج مجلس النواب، إلى جانب حزب الوفد منسقًا عامًا للجنة.

وأكد أبو شقة، في الاجتماع الثاني للأحزاب السياسية الذي عقد بمقر حزب "الوفد"، على أهمية الاستعانة بالخبراء القانونيين والفقهاء الدستوريين في تشكيل اللجنة لدورهم المحوري في عمليات الصياغة، وإعداد الوثيقة الوطنية للأحزاب.

وأشار رئيس حزب الوفد إلى مقترح بإضافة 7 أحزاب أخرى في تشكيل اللجنة، بحيث تتكون من 27 حزبًا، إضافة إلى الخبراء القانونين الذين يشاركون بآرائهم في هذه اللجان، لوضع الوثيقة دون إبداء التصويت.

وحرص رئيس حزب الوفد على تجديد الدعوة للرئيس عبد الفتاح السيسي لتحديد موعد للقاء ممثلي الأحزاب والاستماع إلى آرائهم والتحاور على النسق الذي تم به الحوار مع الشباب، ترسيخًا لمبدأ التعاون الحقيقي بين الدولة والأحزاب في مصر.​