أبو شقة عن اجتماع الأحزاب: لا نسعى للاندماج ونبحث لجنة التواصل مع الحكومة (صور)

كتبت - هند الشامي:

تصوير - فريد قطب:

قال رئيس حزب الوفد بهاء أبوشقة إن اجتماع الأحزاب السياسية في مقر الوفد يهدف إلى تفعيل المادة الخامسة من الدستور، بما يخدم تعددية حزبية تلعب بقوة على المسرح السياسي، مشددًا على أن الاجتماعات بين الأحزاب هدفها التشاور حول الحياة الحزبية وليس الحديث عن الاندماج.



وأضاف أبوشقة، في كلمته باجتماع الأحزاب مساء اليوم الثلاثاء: "لا شك أن الديمقراطية تتحقق بالتعددية الحزبية والمنافسة الحقيقة، بما يساهم في التداول السلمي للسلطة وتقديم تشكيل حكومي كامل".

وفي السياق، أوضح رئيس الوفد أن الاجتماع يهدف إلى بحث تشكيل لجنة تنسيقية مكونة من 21 عضوًا من مختلف الأحزاب مهمتها التواصل السياسي مع الحكومة، تنفيذًا لمبادرة الرئيس السيسي الذي طالب بضرورة تشكيل لجنة للتواصل بين الحكومة والأحزاب مؤخرًا.

وشدد أبو شقة على ضرورة أن يشارك السياسيون من جميع الأحزاب في هذه المبادرة، برؤيتهم حول قانون الانتخابات البرلمانية القادمة سواء من حيث تشكيله، أو من حيث بنود القانون.

وتابع: "الأمر الثاني الواجب علينا هو البحث بأسلوب ديمقراطي وفكر سليم يمكننا من وضع وثيقة وطنية حزبية تجتمع حولها الأحزاب لتعيد التوازن السياسي للبلاد".

وذكّر أبو شقة بإنجازات الرئيس السيسي، مضيفًا: "لابد أن تقوى بالسياسية أيضًا، فالعمل الاقتصادي لابد أن يوازيه تحرك سياسي واجتماعي".​