وزيرة الثقافة تنعي عازف الكمان "سعد محمد حسن"

القاهرة - أ ش أ:

نعت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة وجميع القطاعات والهيئات بوزارة الثقافة، عازف الكمان الشهير الفنان سعد محمد حسن الذي وافته المنية منذ قليل بعد صراع مع المرض.

وقالت عبد الدايم - في بيان مساء الثلاثاء - إن الوسط الفني والموسيقي في مصر والوطن العربي فقد أحد مبدعيه بعد أن ترك بصمة وعلامة بارزة في مجال الموسيقى والحياة الفنية ووصفته بأنه من أشهر الموسيقيين في الوطن العربي، إذ عزف خلف عمالقة الطرب في مصر والعالم العربي ومنهم سيدة الغناء العربي أم كلثوم، ومحمد عبد الوهاب وفريد الأطرش ومحمد رشدي والعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ ووردة وشادية وفايزة أحمد وهدى سلطان وكارم محمود وفنان العرب محمد عبده وغيرهم.

يذكر أن سعد محمد حسن اكتشفه الموسيقار الراحل بليغ حمدي عام 1967 وهو أستاذ للكمان الشرقي بمعهد الموسيقى العربية، وشارك في مئات الحفلات في مصر والوطن العربي وعلى أكبر قاعات العالم وحصل على العديد من التكريمات داخل مصر وخارجها ووصفة الجمهور والنقاد بأنه شاعر الكمان.