5 تشديدات من وزير الأوقاف بشأن ضوابط الاعتكاف في رمضان

القاهرة - أ ش أ:

شدد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، على ضرورة الالتزام بضوابط الاعتكاف خلال شهر رمضان وبالخطة التي طرحتها الوزارة، والسيطرة الكاملة على المسجد محل الاعتكاف، مع وجود إمام يؤدي دوره الدعوي على أفضل وجه، ولا يسمح بالمخالفة في ذلك، أو لغير المصرح لهم بالخطابة من الأوقاف بأداء أي من دروس الاعتكاف، مع إعداد وتهيئة مساجد الاعتكاف على أفضل وجه لراحة المعتكفين وتوفير المكان المناسب لهم.

وأكد وزير الأوقاف - في بيان اليوم الثلاثاء، عقب اجتماعه مع مديري المديريات الإقليمية ، ورؤساء القطاعات، ووكلاء الوزارة، ومديري العموم بديوان عام الوزارة - أن جميع العاملين بالأوقاف هم خدام لبيوت الله (عز وجل) وعلى الجميع أن يبذلوا قصارى جهدهم لخدمة المساجد والدعوة، مناشدهم بالتفاني في العمل إلى أقصى درجة ممكنة، لأداء رسالتهم الدعوية باعتبارها أمانة ومسئولية، مشيدًا بجهدهم في هذا الصدد.

وأشار الوزير إلى أن وزارة الأوقاف تمر بمرحلة ذهبية، حيث قطعت شوطًا كبيرًا في الإصلاح ، ومنه ما يتصل بالترقيات والتعيينات والإيفاد والسفر، فقد ضُبطت بضوابط يصعب اختراقها، كما تم اختيار الأئمة الجدد بعناية فائقة، مطالبًا بسرعة تسليمهم العمل.

وأوضح أنه تم الدفع بما يزيد عن 180 قيادة من القيادات الوسطى والإشرافية في ضوء ضخ دماء جديدة في العمل القيادي، في إطار سعي وزارة الأوقاف لضبط الخطاب الدعوي، وتصحيح المفاهيم الخاطئة.

وأشار الوزير إلى دور الملتقيات الفكرية التي تنظمها الوزارة لتجديد الخطاب الديني، من خلال تقديم الفكر الوسطي، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، مطالبًا مديري المديريات بضرورة الإعداد المبكر لساحات صلاة العيد.