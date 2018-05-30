مُتحدث الرئاسة: قمة مصرية - سودانية أكتوبر المقبل

كتب- أحمد الصعيدي:

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن هناك اتصالات على أعلى مستوى بين مصر والسودان لتعزيز العلاقات الثنائية، موضحًا أن البلدين يؤمنان بمحورية العلاقات بينهما.

وأضاف "راضي"، خلال مداخلة هاتفية بفضائية "إكسترا نيوز"، مساء الثلاثاء، أن هناك قمة مصر سودانية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره السوداني عمر البشير في شهر أكتوبر المقبل، مؤكدًا أن العلاقات حاليًا بين مصر والسودان في أفضل حالتها.

وأوضح "راضي"، أن هناك إرادة سياسية من الرئيس السيسي والرئيس البشير من أجل التعاون والتنمية بين البلدين بما يصب في مصلحة الشعب المصري والسوداني.

وفي سياق آخر قال "راضي"، إن الرئيس السيسي يتابع خطة الدولة الشاملة لتطوير التعليم بشكل عام في مصر، بالإضافة إلى ملف إنشاء وكالة الفضاء المصرية.​