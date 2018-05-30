15 صورة ترصد الظهور الأول لوزير التموين بعد "ضربة الرقابة الإدارية"

بالصور.. "أبو زيد" و"راتب" و"عدوي" في عزاء الدكتور علي لطفي

تصوير - محمود عبد الناصر وهاني رجب:

حرص الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، على تقديم واجب العزاء في وفاة الدكتور علي لطفي رئيس الوزراء الأسبق، بمسجد عمر مكرم بالتحرير، مساء الثلاثاء.

ورصدت عدسة مصراوي، الظهور الأول لوزير التموين بعد ساعات من ضبط الرقابة الإدارية 4 قيادات بالوزارة بينهم: رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، ومستشاره الإعلامي، ظهر اليوم الثلاثاء.

وقالت الهيئة إن إلقاء القبض على رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، ومدير مكتبه، ومستشار وزير التموين للإعلام، والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، ومستشار الوزير للاتصال السياسي بمجلس النواب، جاء لتقاضيهم رشاوى مالية تجاوزت المليوني جنيه من كبرى شركات توريد السلع الغذائية مقابل إسناد أوامر توريد السلع إليها، وكذا تسهيل صرف مستحقاتها.