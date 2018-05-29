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ضياء رشوان ينفي امتلاكه حسابات شخصية على فيسبوك

09:06 م الثلاثاء 29 مايو 2018
ضياء رشوان ينفي امتلاكه حسابات شخصية على فيسبوك

الكاتب الصحفي ضياء رشوان

القاهرة - (مصراوي):

شدد الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ونقيب الصحفيين الأسبق، على عدم امتلاكه أي حساب شخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" حتى تاريخه، موضحًا أن الرابط الإلكتروني للصفحة الوحيدة التي تمثله على الموقع المذكور هو: https://www.facebook.com/Deyaa.Rashwan.

وقال "رشوان"، في بيان اليوم الثلاثاء، إنه لوحظ مؤخرًا إنشاء "مجهول" حساب شخصي على موقع "فيسبوك" يحمل اسمه وصورته وينتحل شخصيته وصفته الوظيفية، ويرسل طلبات صداقة لشخصيات عامة بهذه الصفة المنتحلة.

وأضاف، أنه أبلغ السلطات المختصة لملاحقة من قام بهذا العمل وفق الإجراءات القانونية المتبعة، ويجري اتخاذ خطوات مماثلة لإبلاغ إدارة موقع "فيسبوك" لإزالة الحساب المزور.​

ضياء رشوان فيسبوك حساب شخصي الهيئة العامة للاستعلامات
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