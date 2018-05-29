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حفل إفطار "سي بي سي" بحضور ألبرت شفيق و"الشاذلي" و"الحديدي" -صور

08:33 م الثلاثاء 29 مايو 2018
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كتب - هاني رجب

نظمت مجموعة قنوات "سي بي سي"، اليوم الثلاثاء، حفل إفطار لجميع المذيعين والإعلاميين والعاملين.

وكان من بين الحضور، كلٍ من الإعلامي ألبرت شفيق رئيس قناة "إكسترا نيوز" المحطة الإخبارية التابعة للشبكة، والإعلامية منى الشاذلي، والإعلامية لميس الحديدي، والإعلامي إسلام الشاطر، والإعلامية مفيدة شيحة، والإعلامية ريهام السهلي.​

سي بي سي حفل إفطار لميس الحديدي ألبرت شفيق منى الشاذلي

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