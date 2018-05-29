وزير التعليم العالي يعتمد نتيجة المنح الرئاسية لأعضاء هيئة التدريس

كتبت- داليا شبل:

اعتمد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة المنح الرئاسية والممولة من بنكي "مصر" و"الأهلي" بالتعاون مع الوزارة، وتشمل دورات تدريبية في التخصص لمدة تتراوح من 3 حتى 6 أشهر خارج مصر لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمراكز البحثية لجمع المادة العلمية "الدكتوراه - الماجستير"؛ بهدف صقل خبراتهم وتنمية مهاراتهم والاستفادة بأحدث الوسائل التكنولوجية، ومواكبة التطور العلمي الحديث لخدمة البحث العلمي والبعثات العلمية بالخارج.

وأوضح الدكتور محمد صالح، رئيس الإدارة المركزية للبعثات بوزارة التعليم العالي، بحسب بيان للوزارة اليوم الثلاثاء، أنه تم الإعلان عن التقدم لهذه المنح في شهر يناير الماضى حتى أبريل، عبر الموقع الإلكتروني لقطاع الشؤون الثقافية والبعثات بالوزارة.

وأضاف، أنه تقدم إليها 187 شخصًا، والمقبولين طبقًا للشروط والضوابط 171 دارسًا من مختلف الجامعات المصرية والمراكز البحثية موزعة على النحو التالي: 145 لجمع المادة العلمية للحصول على الدكتوراه لمدة 6 شهور، و23 لجمع المادة العلمية للحصول على الماجستير، و3 دارسين للتدريب ما بعد الماجستير لمدد من 3-6 شهور فى مختلف التخصصات العلمية كالطب والصيدلة والطب البيطرى والفم والأسنان والعلوم والزراعة والهندسة والحاسبات والمعلومات والتمريض والحقوق والتربية، وغيرها.

يذكر أنه سيتم تدريب المقبولين بهذه المنح في 24 دولة منهما ألمانيا، واليابان، وفرنسا، وروسيا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، وكندا وغيرها.