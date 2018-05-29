متحدث البرلمان: القرارات الاقتصادية الصعبة ليست توقيعًا على بياض.. وهدفنا المستقبل

كتبت- هند الشامي وأحمد علي:

قال النائب، صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، إن المجلس يأمل في إقرار مشروع قانون الإجراءات الجنائية في أسرع وقت ممكن، بعد عقد اللجنة التشريعية بالبرلمان أكثر من 24 اجتماعًا لمناقشة مواده، والتي شملت جلسات للحوار المجتمعي استمعت خلالها إلى ممثلي النيابة العامة ووزارة العدل ونقابة المحامين، علاوة على أساتذة في القانون الدستوري.

وأضاف "حسب الله"، في مؤتمر صحفي لاستعراض إنجازات مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أن ائتلاف دعم مصر هو ممثل الأغلبية داخل البرلمان، ويضم عددًا من الأحزاب منها "مستقبل وطن"، لافتًا إلى وجود آراء عديدة في مسألة تعديل قانون مجلس النواب، باعتبار أنه استحقاق دستوري، وهناك إلزام على المجلس بتعديل النظام الانتخابي الحالي.

وأوضح "حسب الله"، أن تغيير الصفة الحزبية وفق المادة 110 من الدستور يعني تغيير أحد شروط الترشح التي انتخب النائب على أساسها، مثل أن يغير صفته كعامل أو ممثل عن المصريين بالخارج، مشيرًا إلى أن تعديل المادة السادسة من القانون الخاص بتغيير الصفة، تخضع في النهاية لرأي اللجنة التشريعية، والقرار الذي سيتخذه المجلس بأغلبية أعضائه.

وعن طلب رئيس البرلمان بتعديل اللائحة، قال متحدث مجلس النواب، إنه جاء بسبب مسألة التصويت نداء بالاسم، وما تمثله من إهدار لوقت المجلس عند مناقشة بعض الموضوعات، منوهًا إلى أن المجلس ملزم باحترام الشرعية الدستورية لما يتم طرحه من تعديلات، في حين يقع على الإعلام الوطني مسؤولية توضيح ما يقوم به من أعمال تشريعية للمواطن.

وتابع، أن المجلس مرر العديد من القرارات الاقتصادية الصعبة، ولكنها لم تكن توقيعًا على بياض، بل بعد مناقشة خلفيات القرار والأرقام والحسابات الاكتوارية المدعمة له، قائلًا إن كل عضو في البرلمان لديه الرغبة في رفع نسبة العلاوة الدورية للعاملين في الدولة من 10% إلى 50%، ومضاعفة قيمة الزيادة السنوية للمعاشات، وزيادة مخصصات المواطن التموينية من 50 إلى 500 جنيه، ولكن إدارة شؤون الدولة مثل إدارة شؤون المنزل، إما أن تتعامل بشفافية وتتخذ القرارات الصعبة، أو أن تستدين حتى تطرد من المنزل.

واختتم متحدث البرلمان قائلًا إن النواب يعلمون جيدًا أن القرارات الصعبة تسحب من الرصيد الشعبي للجميع، والمواطن يتألم بعد اتخاذها، مضيفًا: "لكننا لسنا في ترف أو رفاهية لمغازلة مشاعر الناس على حساب الوطن، باعتبار أن هذه القرارات تتخذ لصالحه، وبهدف الانحياز إلى المستقبل".