"نقابة النسيج": إسقاط 8 مليارات جنيه ديون الشركة القابضة في بنك الاستثمار القومي

كتبت- مروة شوقي:

قال عبدالفتاح إبراهيم، رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج، إن الدكتور خالد بدوي، وزير قطاع الأعمال العام، وقع برتوكول تعاون مع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، اليوم الثلاثاء، ينص على إسقاط 8 مليارات جنيه ديون على الشركة القابضة للنسيج في بنك الاستثمار القومي.

وأضاف "إبراهيم"، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، أن هذه الخطوة تؤكد اهتمام الدولة والقيادة السياسية بصناعة النسيج، وتوفير كافة الإمكانيات من أجل عودتها لمقدمة الصناعات المحلية مرة أخرى، لافتًا إلى أن مكتب وارنر الأمريكي يعمل بشكل منتظم، ويسير بخطوات ثابتة في دراسة تطوير الصناعة، وذلك بالتنسيق بين الشركة القابضة والنقابة العامة ورؤساء الشركات.

وتابع: "صناعة النسيج لديها فرصة كبيرة في تسويق منتجاتها في الداخل، وذلك عقب انتهاء خطة التطوير، إضافة إلى قرار الحكومة بتحرير سعر الصرف من قبل، وزيادة أسعار المنتجات المستوردة من الخارج، فالمنتج المصري سيكون سعره أقل بكثير من المستورد، كما أنه يمكن زيادة معدلات التصدير للخارج، مما يساهم في تشغيل الكثير من الشباب".