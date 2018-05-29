إلغاء ندب رئيس لجنة الثانوية الأزهرية ومساعده بناهيا في أول أيام الامتحانات

كتب- محمود مصطفى:

بدأت امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، اليوم الثلاثاء، بمادتي الفقه والديناميكا لطلاب القسم العلمي للنظام الحديث، والميكانيكا للنظام القديم.

ومرَّ الشيخ صالح عباس، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، على لجان معاهد البساتين وعثمان ماهر، وأكد على ضرورة انضباط العمل داخل اللجان، وتنفيذ التعليمات بجمع الهواتف المحمولة في الصناديق المخصصة لها، وتباعد المقاعد وفقًا للتعليمات

وقرر "عباس"، استبعاد مسؤول البوابة بلجنة فتيات البساتين، وإحالته للتحقيق لسماحه بدخول أفراد من خارج اللجنة، وإلغاء ندب رئيس لجنة ناهيا والمساعد الثقافي لتأخرهما في تسليم الأوراق.

وقالت مشيخة الأزهر، في بيان اليوم، إنه جرى إرسال فرق ميدانية لمتابعة الامتحانات في مناطق القاهرة وكفر الشيخ والغربية والمنصورة والشرقية وسوهاج والجيزة بواقع 5 لجان بكل محافظة، وستتواصل يوميًا مع تغيير المحافظات.

وتفقد الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر، لجان الامتحان بمعهد مصر الجديدة الثانوي، وشدد خلال مروره على ضرورة تهيئة المناخ المناسب للطلاب، موجهًا جميع رؤساء اللجان بتوفير المقاعد المناسبة للطلاب التي تحقق لهم الراحة الكاملة.

وخلال تفقد "شومان" للجنة معهد فتيات مصر الجديدة، شاهد طالبة تعاني من حالة إعياء شديدة وتعرضت للإغماء، وتركت اللجنة بعد نصف ساعة من بداياتها، وتم إنزال الطالبة لساحة المعهد واستدعاء ولي أمرها، وقرر وكيل الأزهر السماح لها بدخول امتحان الدور الثاني على الدرجة كاملة، موجهًا حديثه لولي أمرها بأن أي امتحان لا تستطيع الطالبة استكماله لحالتها الصحية سيتم تأجيله للدور الثاني.

وشدد وكيل الأزهر على أن الهدف من المتابعة الميدانية هو البناء على ما تم إنجازه خلال الأعوام السابقة من أعمال المتابعة ومواجهة كافة سبل ووسائل الغش، مع توفير كافة سبل الراحة والتيسير للطلاب، مشيرًا إلى أن أسئلة الامتحانات هذا العام تتميز بأن أغلبها في مستوى الطالب المتوسط مع مراعاة المعايير الخاصة لكل مادة عند وضع الامتحان وتدرجه؛ حرصًا على مصلحة الطلاب واستقرارهم.

كما شدد وكيل الأزهر على ضرورة عدم اصطحاب الطلاب أجهزة المحمول نهائيًا، والذهاب إلى اللجنة قبل موعدها بوقت كاف، والتعامل مع أعضاء اللجنة بشكل مهذب، وعدم الخروج على اللوائح والقوانين المنظمة لأعمال الامتحانات.​