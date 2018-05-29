السيسي لوزير خارجية السودان: لدينا قناعة بوحدة المسار والمصير

كتب- عمر مصطفى:

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، الدكتور الدرديري محمد أحمد، وزير خارجية السودان، وذلك بحضور سامح شكري، وزير الخارجية، وعباس كامل، القائم بأعمال رئيس المخابرات العامة، إضافة إلى سفير السودان بالقاهرة.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن وزير الخارجية السوداني نقل تحيات الرئيس عمر البشير للرئيس السيسي، مشيرًا إلى حرصه على أن تكون أول زيارة خارجية له بعد توليه مهام منصبه إلى مصر، في ضوء اعتزاز السودان بعلاقاتها التاريخية مع مصر وحرصها على مواصلة تعزيز هذه العلاقات في جميع المجالات ومواصلة التنسيق والتشاور بين الجانبين إزاء مختلف القضايا، معربًا عن تطلعه لمواصلة العمل على تعزيز آليات التشاور بين البلدين.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الرئيس السيسي طلب نقل خالص تحياته للرئيس السوداني عمر البشير، ورحب بوزير الخارجية السوداني، وبأن تكون مصر هي وجهته الأولى في الخارج، معربًا عن الثقة في أن الفترة المقبلة ستشهد استمرارًا للزخم في علاقات الدولتين على المستويات المختلفة، من أجل البناء على ما تحقق على مستوى علاقات الدولتين في كافة المجالات.

وتابع، أن الرئيس السيسي أكد قناعة مصر الراسخة بمحورية واستراتيجية العلاقات بين البلدين، فضلًا عن الروابط الأخوية ووحدة المسار والمصير، كما رحب بتفعيل الاتصالات بين البلدين وزيادة مستويات التنسيق والتشاور في كافة المجالات.

وذكر السفير بسام راضي، أنه تم خلال اللقاء التباحث حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيل أوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات، واستعراض مستجدات عدد من القضايا والملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

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