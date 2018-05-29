متحدث "النواب": التاريخ وحده سيحكم على دور المجلس

كتب- أحمد علي وهند الشامي:

قال الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث الإعلامي باسم مجلس النواب، إن التاريخ هو من سيحكم على دور هذا المجلس الذي جاء في ظروف بالغة الصعوبة، وبعد دستور جديد، وبدون لائحة داخلية، فضلا عن أنه واجه في أول 15 يوما التزاما دستوريا بنظر 342 قرارا بقانون صدرت في غيبة البرلمان والموافقة عليها أو رفضها.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده، الثلاثاء، بمقر مجلس النواب لعرض إنجازات المجلس خلال دور الانعقاد الثالث.

وشدد حسب الله، على أن هذا المجلس جاء محملا بآمال وطموحات المصريين في جميع المجالات بعد ثورة عظيمة في 30 يونيو، وأن المجلس كان أمام تحد حقيقي يتمثل في التعامل بصدق وصراحة مع الشعب وتوضيح أهمية القرارات الاقتصادية وكارثية البدائل، رغم أن فاتورة ذلك هي "الدفع من رصيدنا أمام المواطنين".

ولفت حسب الله إلى أن أعضاء المجلس يحاربون في الجبهة الداخلية، ودورهم يتمثل في عمل دروع تشريعية يجري من خلالها الانحياز لمستقبل الوطن والمصريين وعمل معالجة حقيقية دون الاكتفاء بمسكنات، خاصة وأن نتائج هذه المسكنات انكشفت مع أول "مطب" تعرضت له الدولة المصرية من انخفاض حاد في الاحتياطي النقدي الأجنبي وعجز كبير في الموازنة.

ونوه حسب الله، إلى أن رئيس المجلس الدكتور علي عبدالعال، كان له دور كبير في العبور بهذا المجلس بشكل آمن أمام جميع المحاولات التي استهدفته، والتي تجلت منذ الجلسات الأولى التي امتدت لأكثر من عشرين ساعة واقتطعت بعض القنوات لقطات فقط لنواب أثناء تناولهم الطعام في محاولة للإساءة إلى المجلس.

وأعرب حسب الله، عن ثقته في الإعلام المصري الوطني الذي يدرك الصعوبات والتحديات التي يواجهها هذا المجلس.