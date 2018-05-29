وزير الكهرباء يستقبل مدير فرع الوكالة الفرنسية للتنمية

كتب- محمد صلاح:

استقبل الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة اليوم الثلاثاء، Stephanie LanFranchi مدير فرع الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) بمصر لدعم وتعزيز التعاون بين قطاع الكهرباء والوكالة.

وحسب بيان، اليوم، أشاد الدكتور شاكر بالعلاقات المتميزة بين القطاع والوكالة الفرنسية للتنمية وتعد مشاركة الوكالة في تمويل مشروعات القطاع ثقةً في نجاح قطاع الكهرباء في إدارة مشروعاته على أرض مصر.

وأشادت Stephanie LanFranchi مدير فرع الوكالة الفرنسية للتنمية بعمق العلاقات والشراكة القوية بين الوكالة والحكومة المصرية وخاصة قطاع الكهرباء.

وأعربت عن استعداد الوكالة لتقديم كافة وسائل الدعم للتوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة وخاصة طاقة الرياح .

واستعرض الدكتور شاكر استراتيجية القطاع للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار بهذا المجال.

وأضاف أن القطاع بصدد العمل لتفعيل نظام الـAuctions في مشروعات الطاقة المتجددة، للحصول على أقل الأسعار وأعلى كفاءة، لتحقيق أعلى استفادة ممكنة.

وأوضح الدكتور شاكر، استمرار القطاع في تنفيذ مشروعاته للوفاء باحتياجات كل القطاعات من التغذية الكهربائية.