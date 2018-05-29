توقيع بروتوكول تعاون بين محافظة القاهرة و"بلان انترناشيونال"

كتب- محمد نصار:

وقع المهندس عاطف عبدالحميد، محافظ القاهرة، ومدثر صديقي، المدير الإقليمي لمنظمة بلان انترناشيونال ايجيبت، مذكرة تفاهم لحماية وتعزيز حقوق الأطفال والفئات المهمشة وتحقيق تنمية مجتمعية لهم.

وقال عبدالحميد، في بيان، اليوم الثلاثاء، إن مذكرة التفاهم تهدف لتعزيز التعاون مع محافظة القاهرة في المجالات التي تعمل بها ومنها تحسين جودة التعليم ورعاية الطفولة المبكرة والتمكين الاقتصادي للشباب والفتيات والسيدات وحماية الأفراد المهمشين والأكثر عرضة للخطر من كافة أشكال العنف والممارسات الضارة، على أن توفر المؤسسة جميع المصادر المالية والفنية المتاحة، بينما تقدم المحافظة الدعم الفني والإشرافي لضمان جودة تطبيق البرامج التنموية وكذلك تشارك المحافظة بالكوادر البشرية والأماكن المتاحة لتنفيذ الأنشطة.

وأضاف المحافظ، أنه جرى الاتفاق على اتخاذ التدابير الملائمة لحماية الطفل من جميع أشكال العنف والضرر أو الإساءة البدنية أو العقلية أو الإهمال أو المعاملة المنطوية على إهمال أو استغلال.

حضر توقيع البروتوكول، جاسنت إبراهيم ريحان، مدير تنفيذي بهيئة بلان ايجيبت، واللواء محمد أيمن عبد التواب، نائب المحافظ للمنطقة الغربية.

وتعد مؤسسة بلان انترناشيونال من أقدم المنظمات الدولية غير الحكومية المعنية بحقوق وتنمية الاطفال وتعمل في 55 دولة نامية ويغطي عملها في مصر 9 محافظات منها الجيزة والاسكندرية والبحيرة ودمياط واسيوط وسوهاج وقنا .