عاجل.. القبض على رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية

القاهرة- مصراوي:

ألقت هيئة الرقابة الإدارية، قبل قليل، القبض على اللواء علاء فهمي، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية من داخل مقر وزارة التموين، و المستشار الإعلامي بالوزارة ، ومستشار الوزارة للاتصال السياسي وذلك في اتهامهم بتلقي رشوة بلغت 2 مليون جنيه من احدى شركات توريد الأغذية ، وسنوافيكم بالتفاصيل.