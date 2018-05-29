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عاجل.. القبض على رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية

03:49 م الثلاثاء 29 مايو 2018
عاجل.. القبض على رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية

اللواء علاء فهمي

القاهرة- مصراوي:

ألقت هيئة الرقابة الإدارية، قبل قليل، القبض على اللواء علاء فهمي، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية من داخل مقر وزارة التموين، و المستشار الإعلامي بالوزارة ، ومستشار الوزارة للاتصال السياسي وذلك في اتهامهم بتلقي رشوة بلغت 2 مليون جنيه من احدى شركات توريد الأغذية ، وسنوافيكم بالتفاصيل.

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هيئة الرقابة الإدارية لشركة القابضة للصناعات الغذائية علاء فهمي

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