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نزيف السحاب.. "أبطال بجد"- "5-5"

01:08 م الثلاثاء 29 مايو 2018
نزيف السحاب.. "أبطال بجد"- "5-5"

الكاتبة نهاد صبيح

"أبطال بجد يا بابا مش نجوم سيما".. كلمة كبيرة، صاغتها الأديبة، على لسان الضابط عمرو، تصف بها موقف رجال الشرطة والجيش في تضحياتهم؛ من أجل الوطن.

تمضي الأديبة، تحكي جانبًا آخر مضيئًا في المجتمع الذي ضربه "الخريف"، كاشفة عن أنه رغم كل ما حدث يبقى، في طيات هذا الوطن رجال يعرفون، الطريق إلى الحياة الحقيقية، "عمرو"، الضابط، قرر أن يعود للكمين مرة أخرى، بمجرد أن يقف على قدميه.

على الجانب الآخر، تطرح الأديبة، عن إفاقة فرح، والتي قررت أن تمتنع عن الكذب الذي تسوقه للناس عبر القناة التي تعمل فيها "كفاية كدا كذب.. حرام علينا هنروح من ربنا فين.. اسمنا الحقيقة وعمرنا ما قدمناها"، هذه كانت كلمات فرح لمازن مسئول القناة.

الشرطة الجيش نهاد صبيح

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