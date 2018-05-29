"محلب" يشارك في المؤتمر الدولي لاستقرار ليبيا بفرنسا

كتب- طه عبيد:

غادر وفد مصري رفيع المستوى، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، مطار القاهرة الدولي، اليوم الثلاثاء، متوجها إلى العاصمة الفرنسية باريس؛ للمشاركة في المؤتمر الدولي لاستقرار ليبيا.

ويشارك محلب ممثلًا لمصر، في إطار الحرص على التسوية السياسية العاجلة للأزمة الليبية، بما يحقق مصالح الشعب الليبي الشقيق، وتطلعها لاستعادة الأمن والاستقرار في ليبيا.

وكان السفير أحمد أبوالغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، غادر القاهرة للمشاركة في فعاليات المؤتمر.