متحدث "النواب": المجلس أنهى استعدادات أداء السيسي لليمين الدستورية

كتب- أحمد علي وهند الشامي:

قال الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث الإعلامي لمجلس النواب، إن البرلمان انتهى من جميع الإجراءات التنظيمية لاستقبال رئيس الجمهورية مطلع الأسبوع المقبل؛ لأداء اليمين الدستورية.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الثلاثاء، لاستعراض إنجازات البرلمان خلال دور الانعقاد الحالي وأجندته التشريعية في الفترة المقبلة، أن أعضاء البرلمان في انتظار الرئيس عبدالفتاح السيسي بكل سعادة، خلال الجلسة التاريخية التي سيجري عقدها بداية الأسبوع المقبل.



وتابع، أن جميع الأعضاء سيشاركون في تلك الجلسة، بالإضافة إلى جميع الوزراء، وفي مقدمتهم رئيس الحكومة، وشيخ الأزهر والبابا تواضروس وكذلك عدد من كبار الدولة والشخصيات العامة.

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