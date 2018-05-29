الخميس.. تكريم وزير الشباب والرياضة بنقابة الصحفيين

كتب- مصطفى علي:

صرح حسين الزناتي، السكرتير العام المساعد لنقابة الصحفيين رئيس لجنة النشاط، بأن النقابة ستُكرم وزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبدالعزيز، على هامش الحفل الذي تقيمه لجنة النشاط بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة على مسرح النقابة بعد غد الخميس.

ولفت الزناتي، في بيان، اليوم الثلاثاء، إلى أن الحفل يأتي في إطار الاحتفالات بذكرى يوم النصر في العاشر من رمضان، مع سهرة رمضانية للأغاني الدينية والمنوعة التى يقدمها نجوم أوركسترا وزارة الشباب والرياضة.

وأوضح الزناتي، أن الحفل سيكون بحضور نقيب الصحفيين عبدالمحسن سلامة وكرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وعدد من القيادات بالمؤسسات الصحفية والزملاء أعضاء نقابة الصحفيين وأسرهم، مؤكدا أن تكريم وزير الشباب والرياضة وتقديم درع النقابة له إنما يأتي تقديرا لدور وزارته ومجهوداتها في خدمة شباب مصر ولتعاوننا المثمر مع نقابة الصحفيين خلال العام الماضي الذي شهد تعاونا كبيرا ويحتذى به بين نقابة الصحفيين ووزارة الشباب والرياضة.​