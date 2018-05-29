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الأحد.. المفتي في دار الكتب

12:39 م الثلاثاء 29 مايو 2018
الأحد.. المفتي في دار الكتب

الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية

كتب- محمد عاطف:

تستضيف الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتور هشام عزمي، فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية في أمسية رمضانية.

وحسب بيان، اليوم الثلاثاء، تُعقد الأمسية في دار الكتب بباب الخلق تحت إشراف الدكتورة عايدة عبد الغني، في تمام التاسعة من مساء الأحد المقبل، و يتناول المفتي خلال الأمسية عددا من القضايا الفقهية التي تهم المسلمين.

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