اليوم.. وزير التعليم يناقش النظام الجديد مع غرفة التجارة الأمريكية
كتبت- ياسمين محمد:
تستضيف غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة برئاسة طارق توفيق، الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، اليوم الثلاثاء، بأحد فنادق القاهرة.
ويتحدث الوزير خلال احتفالية الإفطار، عن الاستراتيجية الجديدة للتعليم في مصر، ويشارك في اللقاء عمر مهنا رئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي، ويدور نقاش مفتوح بين الوزير وأعضاء الغرفة حول النظام التعليمي الجديد.
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