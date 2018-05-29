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سقط به "الأسانسير".. وفاة طالب تعليم فني أثناء التدريب

12:36 م الثلاثاء 29 مايو 2018
سقط به "الأسانسير".. وفاة طالب تعليم فني أثناء التدريب

أرشيفية

كتبت- ياسمين محمد:

نعى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والدكتور أحمد الجيوشي، نائب الوزير للتعليم الفني، وفاة الطالب مكاريوس شكري ناروز صليب، المقيد بمدرسة 6 أكتوبر للتعليم المزدوج، الذي وافته المنية عقب سقوط الأسانسير به هو وأحد عمال شركة الصناعات الغذائية بأبو رواش أثناء تدريبه في الشركة كأحد طلاب التعليم المزدوج.

وبحسب بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، أوضحت الوزارة اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال الحادث، وفتح تحقيق موسع في ملابساته؛ لحفظ حقوق الطالب الفقيد الجنائية والتأمينية، ولكي تتخذ الخطوات التي تضمن عدم تكرار مثل تلك الحوادث المفجعة للطلاب.

وقدم الوزير وجميع العاملين بالوزارة، خالص التعازي والمواساة لأسرة الطالب المغفور له داعين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان.

طارق شوقي التربية والتعليم أحمد الجيوشي التعليم الفني وفاة طالب

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