مصدر بـ"الكهرباء" يكشف حقيقة إيقاف تركيب العدادات الكودية للمباني المخالفة

كتب- محمد صلاح:

قال مصدر بالشركة القابضة لكهرباء مصر إن ما تردد عن إصدار تعليمات لشركات التوزيع بوقف تلقي طلبات تركيب العدادات الكودية للمباني المخالفة، عار تمامًا عن الصحة، مؤكدا استمرار جميع القطاعات والهندسات بشركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية في تلقي الطلبات حتى 30 يونيو المقبل.

وأضاف المصدر في تصريحات لمصراوي، اليوم الثلاثاء، أن الشركة القابضة لم يصلها أي تعليما بمد مهلة تركيب العدادات، خاصة بعد اقتراب انتهاء المهلة الأخيرة التي أقرها مجلس الوزراء في وقت سابق، والمقرر انتهاؤها 30 يونيو المقبل، مؤكدا مواصلة الوزارة ممثلة في شركات التوزيع التابعة لها تنفيذ قرار مجلس الوزراء المتعلق بتركيب العدادات الكودية "مسبقة الدفع"، للمناطق العشوائية، والعقارات المخالفة، والتي تطلق عليها وزارة الكهرباء "الممارسات".

وفى تصريحات سابقة كشف مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن الوزارة تدرس حاليا التقدم بمقترح لمجلس الوزراء يتضمن مد المهلة 6 أشهر جديدة، مع اقتراب انتهاء الموعد الذي أقره مجلس الوزراء مؤخرا المقرر انتهاؤه في 30 يونيو المقبل.