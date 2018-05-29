وكيل "محلية النواب": مصر بحاجة لوزراء سياسيين

كتب- أحمد علي:

قال النائب أحمد مصطفى عبدالواحد، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن مصر في حاجة ماسة حاليًا، لوزراء حرب سياسيين تكون لديهم الشجاعة مثل الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف في محاربة جميع التنظيمات والجماعات الإرهابية والتكفيرية وتطهير جميع وزارات ومؤسسات الدولة من هذا السرطان الخبيث حتى لاينتشر في جسد وزارات ومؤسسات الدولة.

وأشاد وكيل لجنة الإدارة المحلية، بملتقى الفكر الإسلامي والذي تنظمه وزارة الأوقاف، مؤكدًا أن هذا الملتقى يعتبر واحدا من أنجح ملتقيات الفكر الإسلامي، خاصة أنه يهتم بجميع القضايا المعاصرة وله دور كبير في تصحيح المفاهيم الخاطئة.

وأوضح عبدالواحد، أن الواقع والتاريخ يؤكدان للرأي العام المصري بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والحزبية، أن الدكتور محمد مختار جمعة، كان أول سياسي مصري ينجح في تطهير وزارة الأوقاف من جميع عناصر الإرهابيين والتكفيريبن.

وطالب عبدالواحد، جميع الوزراء المسئولين عن المدارس والجامعات والمستشفيات التابعة ووزارة الصحة وقصور الثقافة ومراكز البحث العلمي وقصور الثقافة وغيرها من مؤسسات الدولة بتطهيرها من جميع عناصر الجماعات الإرهابية والتكفيرية نظرا لخطورتهم الداعمة على الأمن القومي المصري.