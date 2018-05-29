وزير القوى العاملة يغادر إلى جنيف للمشاركة في مؤتمر العمل الدولي

كتب - طه عبيد:

غادر محمد سعفان، وزير القوى العاملة، مطار القاهرة الدولي، اليوم الثلاثاء، على رأس وفد مصري؛ للمشاركة في أعمال الدورة 107 لمؤتمر العمل الدولي بمقر منظمة العمل الدولية بجنيف، حتى 8 يونيو المقبل.

يناقش المؤتمر عددا من الموضوعات الفنية، تتمثل في "أفق عام 2030 التعاون الإنمائي الفعال دعمًا لأهداف التنمية المستدامة"، والقضاء على العنف والتحرش ضد المرأة، ويلقي سعفان كلمة مصر في الجلسة العامة للمؤتمر.

يشارك في أعمال هذه الدورة ما يقرب من 5000 مندوب من وفود ثلاثية التكوين، من حكومات وممثلي أصحاب الأعمال والعمال لـ187 دولة عضو في المنظمة، إضافة إلى ممثلي المنظمات الدولية والإقليمية الحكومية.