رئيس هيئة الكتاب يكرم الشاعر الراحل محمد حسني توفيق بمعرض فيصل للكتاب

القاهرة - (أ ش أ):

كرم الدكتور هيثم الحاج على رئيس الهيئة العامة للكتاب، الشاعر الراحل محمد حسني توفيق، وتسلمت ابنتا الراحل شهادة تقدير وميدالية الهيئة، وذلك ضمن فعاليات معرض فيصل السابع للكتاب الذي تنظمه الهيئة بأرض بفيصل خلال الفترة من ٩ إلى ١٩ رمضان.

وقرر الدكتور هيثم نشر أعمال الشاعر محمد حسني توفيق في الهيئة العامة للكتاب، كما أقيمت أمسية شعرية شارك فيها الشعراء سليم حداد وطارق هاشم بمصاحبة عزف على العود زين العابدين محمد، وغناء الفنان أحمد إسماعيل، وتم تقديم مجموعة من الأغاني لأحمد فؤاد نجم، وسيد مكاوى، ومجموعة من القصائد.

وفي إطار النشاط الفني شاركت فرقة قنا للفنون الشعبية والتي قدمت مجموعة من الاستعراضات وفقرة التنورة، إلى جانب ورش فنية للأطفال وورشة تدريبية في الموسيقى والغناء الشعبي شارك فيها الفنان محسن ماردونا.

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