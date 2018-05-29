برلماني: مستشفى بالبحيرة يلقي نفايات "مشعة" في النيل طوال 40 عامًا

كتب - معتز عباس:

كشف محمد عمارة عضو مجلس النواب، عن إلقاء مستشفى الدلنجات المركزي في محافظة البحيرة، النفايات الطبية والمخلفات المشعة في نهر النيل طوال 40 عامًا.

وأضاف عمارة، في مداخلة هاتفية لبرنامج "وماذا بعد" المُذاع على فضائية "ال تي سي" أمس الاثنين، أن هناك 600 حالة فشل كلوي في مركز الدلنجات، وغسيل 120 حالة مصابة بالفشل الكلوي يوميًا. ​