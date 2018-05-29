بالصور- افتتاح فرع جديد لـ"بنك مصر" في جامعة عين شمس

كتب- محمد قاسم:

افتتح الدكتور عبدالوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس، ومحمد الأتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، أمس الاثنين، فرع بنك مصر الجديد في حرم كلية التجارة.

جاء ذلك بحضور الدكتور فتحي الشرقاوي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور نظمي عبدالحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور خالد قدري عميد كلية التجارة.

وقال عميد كلية التجارة، إن الفرع الجديد يمثل إضافة لمنظومة العمل بالكلية، حيث يسهم في تسهيل إجراءات دفع المصروفات الدراسية للطلاب هذا بالإضافة إلى الخدمات المصرفية للعاملين بالكلية والجامعة.

ومن المتوقع أن يقوم الفرع الجديد بالكلية بتقديم خدماته المصرفية لأكثر من 70 ألف طالب من طلاب الكلية بالإضافة إلى توفير فرص تدريب لطلاب الكلية خلال فترة الصيف.

وأضاف قدري أن افتتاح فرع بنك مصر بالكلية يعد إضافة جديدة لأوجه التعاون بين كلية التجارة وبنك مصر. حيث سبق ذلك إعداد ندوة عن الشمول المالي تزامنا مع الأسبوع العربي للشمول المالي، كذلك تم عمل نموذج المحاكاة المصرفي مع بنك مصر لتدريب طلاب الكلية على الأعمال المصرفية والبنكية والذي استمر من سبتمبر 2017 حتى أبريل 2018.

كما افتتح عزت والأتربي، أعمال تطوير فرع بنك مصر بالحرم الرئيسي للجامعة بعد الانتهاء من أعمال التجديدات.

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