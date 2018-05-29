بالصور.. "سعفان": سنتلافى أخطاء المرحلة الأولى بالانتخابات العمالية

كتبت-مروة شوقي:

قال وزير القوى العاملة، محمد سعفان، إن عملية انتخابات التشكيلات النقابية العمالية بالمرحلة الثانية للجان النقابية التابعة للتصنيف النقابي للعاملين بالصناعات الغذائية، والصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية، والكيماويات، والاتصالات، والصحافة والطباعة الإعلام، والخدمات الصحية، وصناعات البناء والأخشاب، والغزل والنسيج، والنقل البحري، والنقل الجوي، والمناجم والمحاجر، والبريد، والنيابات والمحاكم، منتظمة.

وشدد سعفان، حسب بيان الوزارة، اليوم الثلاثاء، على أنه جرى تلافي الأخطاء التي وقعت في المرحلة الأولى من الانتخابات على مستوى 12 تصنيفًا نقابيًا، فضلا عن مجالس إدارة الشركات في الوحدات التي تمارس نشاطًا يدخل ضمن المجالات المذكورة.

وأضاف: "جرى إزالة أي معوقات ظهرت، وجرى إبلاغ اللجنة العليا للانتخابات بها للعمل على حلها بشكل فوري، وسيجري فحص جميع الطعون بعناية".

وتابع وزير القوى العاملة، أنه جاري الانتهاء من إصدار الكشوف الأولية للمرحلة الثانية من الانتخابات العمالية على مستوى 26 محافظة، مشيرًا إلى البدء اليوم في مرحلة الطعون.

وتفقد الوزير قاعة الفروسية باستاد القاهرة وتابع بنفسة تسلم الكشوف الأولية للمرشحين بالمرحلة الثانية، وكذلك الانتهاء من إعلان نتائج الانتخابات بالمرحلة الأولى.