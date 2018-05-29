طرب وتحطيب وورش ومسرح عرائس بسور القاهرة الفاطمية

كتب- محمد عاطف:

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، مجموعة متنوعة الأنشطة الثقافية والفنية في ثامن لياليها الثقافية والفنية بمسرح سور القاهرة الشمالي.

تضمنت الفعاليات، مجموعة متنوعة من الورش وعرض طربي لفرقة الجيزة للموسيقى العربية، بجانب عروض أفلام تسجيلية ورسوم متحركة وعروض لمسرح العرائس وعرض لفرقة ملوي للفنون الشعبية.

فعلى المسرح الكبير افتتحت العروض بعرض فني لفرقة الجيزة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو سيد رمضان افتتحته بعزف السلام الوطني أعقبه تقديم مجموعة أغنيات الطرب الأصيل منها "مولاي، حبيبي وعنيه، حارة السقايين، حلوين من يومنا والله، ما تفوتنيش أنا وحدي، محسوبكوا انداس، يا أحلى اسم في الوجود".

أعقب ذلك عرض فني لفرقة ملاوي للفنون الشعبية بقيادة الفنان أسامة عبدالله، قدمت خلاله باقة من التابلوهات من التراث المنياوي منها "أمانة يا مراكبي وكانت تؤدى قبل خروج مراكب الصيد للنيل، التحطيب، خطبوني يا أبو الحسن وهي لوحة الأولاد والبنات مع شيخ الغفر، العصاية، شعبيات، السحجة وهي عبارة عن رقصة كف صعيدي.

وعلى مسرح الطفل تضمنت الفعاليات عرض ثلاثة أفلام الأول تسجيلي بعنوان الفريق عبد المنعم خليل من إنتاج الشئون المعنوية للقوات المسلحة، وفيلمين رسوم متحركة المبشرون بالجنة السيدة خديجة"، والآخر "مصر المستقبل" رسوم متحركة من إنتاج الإدارة العامة للثقافة السينمائية.

تلا ذلك عرض مسرح عرائس بعنوان "الوردة الزرقاء" تأليف وإخراج فاطمة المعدول يتناول فكرة قبول الآخر والتعايش مع اختلافنا كمصدر قوة.

واختتمت العروض بعرض فني لعرائس الماريونت والماسكات الراقصة لفرقة أجيال لفنون العرائس.

كما استمرت ورش الكورشية والخرز والجلد لثقافة المرأة، والبورتريه والتشكيل بالخيوط وحرق على الجلد والخشب والتشكيل بورق المجلات للفنون التشكيلية، والحرف التقليدية "خزف وسجاد وحصير وخوص وخيامية وتشكيل معادن وطرق على النحاس.

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